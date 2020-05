‘Notícia No Seu Tempo’: em vídeo, Bolsonaro liga troca na PF à proteção de sua família, Brasil tem recorde de 881 mortes pela covid em 24h e presidente atrasa veto para garantir reajuste a policial

Por Adriana Cimino, Alessandra Romano e Gustavo Toledo

Na edição desta quarta-feira (13), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Política, pessoas que assistiram ontem ao vídeo da reunião ministerial de 22 de abril afirmam que o presidente Jair Bolsonaro teria admitido a necessidade de troca do superintendente da Polícia Federal no RJ para defender sua família, que, segundo ele, estaria sendo “perseguida”. No caderno Metrópole, o Brasil registrou recorde de 881 mortes por covid-19 em 24 horas. No total, são 12.400 mortos pelo novo coronavírus no País. Em Economia, fontes da área econômica informaram que o presidente Jair Bolsonaro está adiando a assinatura dos vetos ao reajuste dos salários dos servidores até 2021 – parte do pacote de ajuda aos Estados – para permitir aumento para policiais civis e militares do DF.