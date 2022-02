‘Notícia No Seu Tempo’: Embrapa busca independência e decide ficar sócia de empresas

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta sexta-feira (11/02/22):

A Embrapa quer se tornar financeiramente independente do orçamento federal e, para isso, planeja reestruturação que deve mudar seu perfil nos próximos anos. O projeto envolve a associação a empresas privadas que colocarem no mercado os produtos desenvolvidos em seus centros de pesquisa.

E mais:

Economia: Grupo devolverá concessão do Aeroporto do Galeão, no Rio

Política: União Brasil quer presidir comissões e controlar Orçamento no Congresso

Internacional: Estados se antecipam a Biden e deixam de impor uso de máscaras

Metrópole: Doria anuncia aumento de 20% a profissionais de saúde e policiais

Esportes: Abel fará a 7ª e mais importante final

Caderno 2: Zé Ramalho canta sucessos e prepara disco com inéditas