‘Notícia No Seu Tempo’: ‘Emenda Pix’ destina R$ 3,2 bi a prefeitos em ano eleitoral

desta terça-feira (31/05/22):

A partir de amanhã, prefeituras começam a receber recursos que poderão bancar ações que vão da contratação de shows de artistas à compra de bens como caminhões de lixo e tratores. No total, o governo vai desembolsar 3 bilhões e 200 milhões de reais em emendas parlamentares no ano eleitoral. Conhecido como “Pix orçamentário” ou “cheque em branco”, o mecanismo, revelado pelo Estadão, não é passível de fiscalização por órgãos de controle.

E mais:

Metrópole: Temporais mataram no Brasil mais de 500 desde o fim de 2021

Internacional: Direita amplia apoio a populista contra ex-guerrilheiro na Colômbia

Caderno 2: Morre Milton Gonçalves, ator de talento e exemplo de luta contra preconceito