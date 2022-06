‘Notícia No Seu Tempo’: Empreiteiras tentam renegociar acordos de leniência bilionários

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta segunda-feira (13/06/22):

Sob o argumento de que enfrentam sérias dificuldades financeiras, empreiteiras que firmaram acordos de leniência bilionários durante as investigações da Operação Lava Jato tentam agora rever valores, prazos e condições de pagamento. Novonor (antiga Odebrecht), Andrade Gutierrez, Camargo Corrêa e UTC estão nesse grupo.

E mais:

Economia: Endividamento cresce no País e cria contingente de ‘devedores crônicos’

Política: Mergulhadores acham mochila com pertences de desaparecidos no Vale do Javari

Metrópole: Presidente da ANS apoia o reajuste de 15% nos planos de saúde e a lista de cobertura de operadoras

Internacional: Senadores republicanos cedem e EUA avançam em controle sobre armas

Esportes: Bia Haddad fatura maior título da carreira em dia de dupla conquista

Caderno 2: ‘Grease, o Musical’ atualiza a nostalgia dos anos 80