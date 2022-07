‘Notícia No Seu Tempo’: Empresários e banqueiros aderem a carta aberta em defesa da democracia

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta terça-feira (26/07/22):

Um manifesto em defesa da democracia, gestado na Faculdade de Direito da USP, recebeu a assinatura de nomes de peso dos meios financeiro e empresarial como Roberto Setubal e Cândido Bracher (Itaú Unibanco), Pedro Passos e Guilherme Leal (Natura) e Walter Schalka (Suzano). A carta, a ser divulgada hoje, não faz menção expressa ao presidente Jair Bolsonaro. O texto afirma que o País está “passando por um momento de imenso perigo para a normalidade democrática, risco às instituições da República e insinuações de desacato ao resultado das eleições”.

E mais:

Política: PGR pede ao STF arquivamento de investigações contra presidente

Economia: Educação e Saúde serão as áreas mais atingidas por corte no Orçamento

Metrópole: PCC aproveita brechas na lei de Bolsonaro sobre armas e se reforça

Internacional: Rússia define queda de presidente da Ucrânia como objetivo da invasão

Esportes: Após cumprir metas, Calleri é comprado pelo São Paulo