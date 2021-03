‘Notícia No Seu Tempo’: Empresários se unem em ofensiva por renda básica com reformas

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta segunda-feira (22/03/21):

Um grupo de executivos lançou uma ofensiva sobre parlamentares em busca de aliar dois temas importantes para o País, ainda mais em tempos de pandemia: a necessidade das reformas estruturais e criação de uma renda básica de básica para os brasileiros em situação vulnerável. A proposta é direcionar às famílias uma parte dos recursos obtidos com as privatizações e com a reforma administrativa, que tende a reduzir os gastos com o RH do Estado.

E mais:

Política: Acaba lua de mel entre Centrão e Bolsonaro

Economia: Banqueiros e economistas cobram ação efetiva em carta

Metrópole: Média diária de mortes explode em 14 Estados

Internacional: Europa estuda adotar medidas ainda mais restritivas

Esportes: Clubes e federação discutem paralisação

Na Quarentena: Casal lança obra infantil sobre artistas da Semana de 22