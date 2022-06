‘Notícia No Seu Tempo’: Empresas ampliam importação de diesel por medo de escassez

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta segunda-feira (27/06/22):

Para driblar o risco de escassez, as principais distribuidoras de combustíveis do País têm cada vez mais recorrido à importação. Em abril, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) emitiu 305 licenças de compra de diesel no exterior.

E mais:

Política: Centrão corre para aprovar ‘PEC das embaixadas

Metrópole: Alta de doenças respiratórias lota hospitais infantis em SP

Internacional: Em mensagem ao G-7, Rússia volta a atacar Kiev e destrói escol

Esportes: Brasileiro ganha ouro inédito no tiro com arco