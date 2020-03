‘Notícia No Seu Tempo’: empresas anunciam demissões, remédio antimalária tem potencial contra vírus e distração para as crianças durante isolamento

Por Adriana Cimino e Gustavo Toledo

Na edição desta sexta-feira (20), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Economia, os varejistas refazem as contas, renegociam pagamentos a fornecedores e dizem que, inevitavelmente, começarão a demitir seus funcionários a partir da semana que vem. Cortes podem atingir 5 milhões de pessoas no País. Já os trabalhadores que tiverem o salário e a jornada reduzidos pelos empregadores, como medida de enfrentamento aos impactos econômicos do novo coronavírus, receberão durante três meses uma compensação do governo, a partir de R$ 261 reais. No caderno Metrópole, pesquisadores em todo o mundo têm investigado desde o início do ano se drogas já existentes podem também atuar contra a covid-19. Uma das candidatas é a cloroquina, usada há 70 anos contra malária, e a hidroxicloroquina, derivada menos tóxica da droga. No Sextou!, separamos atividades simples para distrair as crianças (e toda a família) durante o isolamento imposto pela pandemia sem ter de apelar para jogos eletrônicos.

Ouça abaixo: