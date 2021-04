‘Notícia No Seu Tempo’: Empresas e ONGs cobram metas ambientais ambiciosas

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quinta-feira (08/04/21):

Em carta enviada ontem ao governo, a Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura cobra metas mais ambiciosas em relação ao clima e medidas que enfrentem de forma efetiva o problema do desmatamento ilegal. A atual gestão registra os piores índices da história.

E mais:

Economia: Aeroportos rendem R$ 3,3 bilhões em leilão

Política: Gilmar critica advogado-geral e PGR

Internacional: Argentina terá toque de recolher por 3 semanas

Esportes: Osaka proíbe passagem da tocha em locais públicos

Na Quarentena: Alfredo Bosi morre aos 84 anos