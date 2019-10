´Notícia No Seu Tempo´: empresas no pagamento de auxílio doença, PSL chama demitido por Bolsonaro e os protestos violentos no Chile

Por Adriana Cimino e Alessandra Romano

Na edição desta segunda-feira (21), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Economia, destaque para a ideia do governo de passar o controle do auxílio-doença a empresas. Hoje o pagamento é feito pelo INSS. Em Política, a decisão do PSL de chamar o ex-secretário da Receita Federal Marcos Cintra para ajudar a reestruturar o partido. Cintra foi demitido após veto de Bolsonaro à sua proposta de criar um imposto nos moldes da antiga CPMF. No caderno Internacional, a onda mais violenta de protestos no Chile desde o retorno da democracia pós-ditadura de Augusto Pinochet.

