‘Notícia No Seu Tempo’: Empresas querem País como protagonista da agenda verde mundial

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S. Paulo' desta segunda-feira (27/09/21):

Presidentes de 107 grandes empresas nacionais e estrangeiras e de dez entidades setoriais assinaram uma carta defendendo objetivos climáticos ambiciosos e o protagonismo do País nas negociações do clima. O documento, antecipado ao Estadão, será apresentado ao governo brasileiro e levado para a conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas, a COP26, marcada para novembro, em Glasgow, na Escócia.

E mais:

Política: Crises marcam os mil dias da gestão Bolsonaro

Economia: Uso do FGTS como garantia impulsiona consignado

Metrópole: Pelo menos nove capitais adotam iluminação de LED

Internacional: Projeções indicam derrota de Merkel na Alemanha

Esportes: Hamilton chega à 100ª vitória

Na Quarentena: Sidney Magal festeja a volta dos shows presenciais