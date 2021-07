‘Notícia No Seu Tempo’: Endividamento bate recorde e pode colocar retomada em xeque

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quinta-feira (29/07/21):

As famílias e empresas brasileiras nunca estiveram tão endividadas. Dados do Banco Central mostram que, de cada R$ 100 que uma família recebeu no último ano, R$ 58,50 estavam comprometidos com dívidas, o maior porcentual da série histórica, iniciada em janeiro de 2005. Levantamento do Cemec-Fipe aponta que o conjunto de dívidas das companhias não financeiras no Brasil atingiu o marco histórico de 61,7% do PIB em março de 2021.

E mais:

Metrópole: Saúde vai testar terceira dose para vacinados com Coronavac

Política: Centrão mira Orçamento e quer recriar Planejamento

Economia: Concentração no varejo cresce com a pandemia

Esportes: Bruno Fratus, estrela da natação, disputa amanhã os 50m livre