‘Notícia No Seu Tempo’: Energia solar gerada no País já equivale a quase uma Itaipu

A energia solar está cada vez mais presente na vida do brasileiro. Com alto custo da energia elétrica, a capacidade de geração de painéis instalados em telhados e fachadas residenciais saltou de 4,7 gigawatts (GW) para 7,3 GW de janeiro a novembro, alta de 53%. Essa energia equivale a pouco mais da metade da capacidade de produção da usina de Itaipu, que gera 14 GW. No total, a capacidade de geração solar no Brasil atingiu 12 GW na semana passada, o que inclui as usinas de grande porte. Isso equivale a pouco menos de 7% de toda a capacidade de geração de energia brasileira, de 180 GW. A expectativa é de que o crescimento se intensifique.

