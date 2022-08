‘Notícia No Seu Tempo’: Entre 11 democracias, Brasil é o que mais muda a Constituição

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta segunda-feira (15/08/22):

Com regras mais brandas e trâmite facilitado, o Legislativo brasileiro é o que mais alterou a Constituição em comparação com outras 11 democracias, incluindo França e Alemanha. Desde 1988, foram 131 mudanças. O atual Congresso é o recordista em 34 anos: já mexeu 26 vezes na Carta Magna, quase o mesmo que os Estados Unidos em 233 anos.

E mais:

Política: Carta de 22 pode virar fórum pró-democracia

Economia: Com eleição no radar, fundos evitam investimento em estatais

Metrópole: Superdotados e os desafios de inclusão

Internacional: Burocracia e adaptação dificultam vida de refugiados afegãos no Brasil

Esportes: Bia Haddad perde para Halep e fica com o vice do WTA 1.000 de Toronto