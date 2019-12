´Notícia No Seu Tempo´: entrevista de Bruno Covas; governo propõe reserva para Programa Verde Amarelo e o fim do uso de gordura trans

*Cadu Cortez e Alessandra Romano

Na edição desta quarta-feira (18), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Política, a primeira entrevista do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, após deixar a UTI do Hospital Sírio Libanês, em SP, onde tratou de uma hemorragia na semana passada. Em Economia, detalhes sobre a negociação do governo com o Congresso para a criação de uma reserva no Orçamento de 2020 que bancará os subsídios dados às empresas na contratação de jovens entre 18 e 29 anos, no Programa Verde Amarelo. Essa reserva, de R$ 1,5 bilhão, substituiria um dos pontos mais polêmicos do programa: a taxação do seguro-desemprego. E no caderno Metrópole, informações sobre o prazo dado pela Anvisa para o fim do uso de gordura trans no Brasil.

Ouça no player abaixo: