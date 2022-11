‘Notícia No Seu Tempo’: Equipe de Lula cogita tirar gasto social do teto; mercado teme descontrole

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quinta-feira (10/11/22):

O plano em estudo pela equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de retirar, de modo permanente, os desembolsos com transferência de renda do teto de gastos foi mal recebido pelo mercado financeiro. Para analistas, retirar de forma permanente gastos do teto significará a deterioração da trajetória da dívida pública e o fim da previsibilidade da política fiscal. Ontem, em troca de apoio à PEC da Transição, Lula acenou ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), com um acordo com o Centrão.

E mais:

Política: Relatório da Defesa critica urnas, mas confirma apuração do TSE

Internacional: Democratas freiam onda republicana; Congresso será definido em dezembro

Metrópole: Em SP, 9 milhões estão em atraso com terceira dose da vacina contra a covid

Caderno 2: Notícia da morte de Gal Costa surpreende o Brasil