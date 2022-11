‘Notícia No Seu Tempo’: Equipe de Lula concentra esforços em medidas fiscais e num ‘novo’ orçamento

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta terça-feira (01/11/22):

Confirmada a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), as negociações de medidas fiscais concentram as atenções na transição de governo. O foco é refazer o Orçamento de 2023 e acomodar os principais compromissos assumidos por Lula. O pacote para as contas públicas dependerá de acordo político e da definição do tamanho da licença para gastar (chamada de “waiver”) até a aprovação de uma nova âncora fiscal para substituir o teto de gastos.

E mais:

Política: Bolsonaro silencia; caminhoneiros bloqueiam estradas em 20 Estados

Economia: Dólar recua 2,54% e Bolsa sobe 1,31% após a eleição

Internacional: Na 5ª eleição em 4 anos, Netanyahu tenta retomar o governo de Israel

Metrópole: Noruega vai desbloquear verba do Fundo Amazônia