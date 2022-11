‘Notícia No Seu Tempo’: Equipe de Lula já negocia PEC para gastar acima do teto no próximo ano

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta sexta-feira (04/11/22):

Uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para dar ao novo governo licença para gastar mais em 2023, com despesas fora do teto de gastos, vai ser redigida pela equipe de transição do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Batizada de PEC da Transição, a proposta foi negociada em reunião entre o vice eleito, Geraldo Alckmin, e o relator-geral do Orçamento, senador Marcelo Castro (MDB-PI). O valor deve ficar entre R$ 160 bilhões e R$ 200 bilhões e pode ser definido na PEC ou na votação do Orçamento de 2023.

E mais:

Economia: Pela PEC, Centrão pede orçamento secreto

Política: Alckmin inicia transição de governo e é recebido por Bolsonaro no Planalto

Internacional: Em um ano, eventos climáticos extremos deslocam 22,3 milhões

Metrópole: Testes de laboratório indicam aumento dos casos de covid

Esportes: Rebeca arrasa e é campeã mundial