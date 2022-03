‘Notícia No Seu Tempo’: Escalada em sanções eleva risco de choque global em energia

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quarta-feira (09/03/22):

A pressão econômica do Ocidente contra a Rússia teve uma escalada ontem com a decisão do governo americano de proibir a importação de petróleo, gás e carvão russos. O Reino Unido prometeu acompanhar a medida. A União Europeia anunciou plano para cortar as importações de gás russo em dois terços, gradualmente. Em reação, Vladimir Putin assinou decreto que proíbe a importação e exportação de matérias-primas até o fim do ano.

E mais:

Internacional: Ucrânia admite desistir da adesão à Otan, em tentativa de conciliação

Economia: Opção de subsídio no lugar de preços congelados ganha força no governo

Política: Planalto e Alvorada viram palanques de campanha de Bolsonaro

Metrópole: Estado de SP dispensa o uso das máscaras em locais abertos