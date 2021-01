“Notícia no Seu Tempo-Especial Mobilidade”: o papel das empresas na mobilidade urbana

Na edição de hoje (02), o podcast Notícia No Seu Tempo traz o “Especial Mobilidade”, com conteúdos sobre mobilidade urbana. Todos os sábados teremos programas dedicados a este universo. Novidades tecnológicas, informações sobre diferentes tipos de modais e soluções para melhorar a vida do pedestre são alguns dos assuntos que serão abordados.

Em 2020, em razão do novo coronavírus, o home office foi adotado para evitar deslocamentos e cumprir o distanciamento social. O que mais as empresas podem fazer para colaborar em definitivo a mobilidade urbana? Conversamos sobre o assunto com Cristina Albuquerque, gerente de Mobilidade Urbana do WRI Brasil.