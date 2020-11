“Notícia no Seu Tempo-Especial Mobilidade”: as carroças do futuro

Na edição de hoje (14), o podcast Notícia No Seu Tempo traz o “Especial Mobilidade”, com conteúdos sobre mobilidade urbana. Todos os sábados teremos programas dedicados a este universo. Novidades tecnológicas, informações sobre diferentes tipos de modais e soluções para melhorar a vida do pedestre são alguns dos assuntos que serão abordados.

Todo ano cada um de nós produz cerda de 400 quilos de resíduos sólidos por ano. De acordo com o Ipea ( Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), apenas 13% de todo esse material é reciclado e 90% dessa reciclagem só acontece por causa do trabalho dos catadores que circulam pela cidade atrás do seu lixo. Com base nesse cenário que o “Pimp My Carroça” foi criado. A Adriana Andrade faz parte da ONG e contou um pouco sobre a ideia do movimento e também explicou o projeto “Carroças do Futuro”.

