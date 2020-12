“Notícia no Seu Tempo-Especial Mobilidade”: dicas para pegar a estrada no fim de ano

Na edição de hoje (26), o podcast Notícia No Seu Tempo traz o “Especial Mobilidade”, com conteúdos sobre mobilidade urbana. Todos os sábados teremos programas dedicados a este universo. Novidades tecnológicas, informações sobre diferentes tipos de modais e soluções para melhorar a vida do pedestre são alguns dos assuntos que serão abordados.

Mesmo com as restrições em razão do novo coronavírus, o movimento nas estradas de todo o país já se intensificou. Conversamos com duas autoridades da área sobre dicas de segurança para uma viagem mais tranquila: Mauro Voltarelli, gerente de Educação para o Trânsito do Detran-SP, e Silvia Lisboa, coordenadora do Programa Respeito à Vida do Detran-SP.

Fiscalizações em estradas Foto: DER