“Notícia no Seu Tempo-Especial Mobilidade”: estudo revela risco maior para jovens em rodovias

Na edição de hoje (19), o podcast Notícia No Seu Tempo traz o “Especial Mobilidade”, com conteúdos sobre mobilidade urbana. Todos os sábados teremos programas dedicados a este universo. Novidades tecnológicas, informações sobre diferentes tipos de modais e soluções para melhorar a vida do pedestre são alguns dos assuntos que serão abordados.

Um estudo da Escola de Engenharia de São Carlos da USP revelou que homens de 18 a 25 anos tem uma probabilidade 42% maior de se arriscarem em manobras de ultrapassagem nas rodovias, do que homens mais velhos e mulheres. Para entender melhor a pesquisa nós conversamos com a coordenadora do projeto, a professora Ana Paula C. Larocca.