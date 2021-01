“Notícia no Seu Tempo-Especial Mobilidade”: Idec lança ranking de propostas de prefeitos para mobilidade

Na edição de hoje (16), o podcast Notícia No Seu Tempo traz o “Especial Mobilidade”, com conteúdos sobre mobilidade urbana. Todos os sábados teremos programas dedicados a este universo. Novidades tecnológicas, informações sobre diferentes tipos de modais e soluções para melhorar a vida do pedestre são alguns dos assuntos que serão abordados.

Neste primeiro mês das novas gestões municipais, o Idec (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor) lançou um ranking de propostas para a mobilidade urbana nos planos de governo dos prefeitos eleitos nas 11 capitais mais populosas do Brasil. Para trazer mais detalhes sobre essa avaliação, conversamos com Rafael Calabria, coordenador do programa de mobilidade urbana do Idec.