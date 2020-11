“Notícia no Seu Tempo-Especial Mobilidade”: o racismo estrutural na mobilidade urbana

Na edição de hoje (21), o podcast Notícia No Seu Tempo traz o “Especial Mobilidade”, com conteúdos sobre mobilidade urbana. Todos os sábados teremos programas dedicados a este universo. Novidades tecnológicas, informações sobre diferentes tipos de modais e soluções para melhorar a vida do pedestre são alguns dos assuntos que serão abordados.

No mês da Consciência Negra, o tema foi lembrado em todo o país e o debate se estende à mobilidade urbana, já que a falta de dados reforça o racismo estrutural nos meios de locomoção. Atualmente, as pesquisas origem-destino são uma das principais ferramentas para entender o sistema de transportes de uma cidade. Apesar de serem realizados no Brasil desde a década de 1960, estes levantamentos não coletam dados relacionados à raça no país. Conversamos sobre o assunto com Mariana Brito, coordenadora de comunicação do ITDP Brasil (Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento), que desenvolve atualmente o projeto A Cor da Mobilidade, uma série de artigos acompanhados de entrevistas que abordam o impacto do racismo na mobilidade.

SPOTIFY: OUÇA E ASSINE O NOTÍCIA NO SEU TEMPO

As edições do Notícia no Seu Tempo, podcast publicado de segunda a sábado, estão presentes na plataforma de áudio Spotify. Para ouvir todas elas e passar a seguir as atualizações do programa, basta clicar aqui!

Foto: Daniel Teixeira/Estadão