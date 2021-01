“Notícia no Seu Tempo-Especial Mobilidade”: o turismo e a pandemia

Na edição de hoje (09), o podcast Notícia No Seu Tempo traz o “Especial Mobilidade”, com conteúdos sobre mobilidade urbana. Todos os sábados teremos programas dedicados a este universo. Novidades tecnológicas, informações sobre diferentes tipos de modais e soluções para melhorar a vida do pedestre são alguns dos assuntos que serão abordados.

A pandemia alterou completamente a mobilidade em 2020. Entre os setores mais afetados pela crise sanitária está o turismo. As viagens para parques de diversão e praias, por exemplo, foram deixadas de lado. O ano de 2021 chega com a expectativa da vacinação e da retomada gradual do turismo, mas será possível imaginar passeios seguros agora nas férias para quem vive há meses em quarentena? Como os meios de transporte e a mobilidade podem ser usados como aliados?