“Notícia no Seu Tempo-Especial Mobilidade”: os desafios da eletromobilidade no Brasil

Na edição de hoje (23), o podcast Notícia No Seu Tempo traz o “Especial Mobilidade”, com conteúdos sobre mobilidade urbana. Todos os sábados teremos programas dedicados a este universo. Novidades tecnológicas, informações sobre diferentes tipos de modais e soluções para melhorar a vida do pedestre são alguns dos assuntos que serão abordados.

O ano de 2020 foi o melhor ano da eletromobilidade no Brasil. No entanto, para consolidar esse mercado ainda há desafios que precisam ser superados. Convidamos para um bate-papo Adalberto Maluf, presidente da ABVE, Associação Brasileira do Veículo Elétrico.

Foto: Marcos Muller/Estadão