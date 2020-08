“Notícia no Seu Tempo-Especial Mobilidade”: Summit Mobilidade Urbana 2020 volta reformulado, gratuito e 100% online

Na edição de hoje (08), o podcast Notícia No Seu Tempo traz o “Especial Mobilidade”, com conteúdos sobre mobilidade urbana. Todos os sábados teremos programas dedicados a este universo. Novidades tecnológicas, informações sobre diferentes tipos de modais e soluções para melhorar a vida do pedestre são alguns dos assuntos que serão abordados.

Com o tema Inovar para Incluir, no dia 12 de agosto, o Summit Mobilidade Urbana volta totalmente reformulado, 100% online, gratuito e ao vivo. Em um mundo em plena transformação, grandes nomes do segmento vão abordar o papel da inovação na consolidação de espaços urbanos mais inclusivos e inteligentes. Nesta edição, dois convidados do Summit fazem uma prévia sobre o maior e mais relevante evento do setor do Brasil: Ciro Biderman, professor em Administração Pública e Governo da FGV e pesquisador do CEPESP/FGV, e Vitor Del Rey, cientista social e presidente do GUETTO- Gestão Urbana de Empreendedorismo.

Foto: Felipe Rau/Estadão