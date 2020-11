“Notícia no Seu Tempo-Especial Mobilidade”: uma cidade mais inclusiva

Na edição de hoje (28), o podcast Notícia No Seu Tempo traz o “Especial Mobilidade”, com conteúdos sobre mobilidade urbana. Todos os sábados teremos programas dedicados a este universo. Novidades tecnológicas, informações sobre diferentes tipos de modais e soluções para melhorar a vida do pedestre são alguns dos assuntos que serão abordados.

Tornar a a locomoção mais eficiente, econômica e inclusiva na cidade de São Paulo. Essas foram as bandeiras levantadas pelo seminário “Mobilidade Ativa e Inclusiva : Construindo Pontes com a Sociedade – Uma Homenagem à Marina Harkot”. O Notícia No Seu Tempo conversou com o médico patologista e professor da Faculdade de Medicina da USP, Paulo Saldiva, sobre o evento. Ele explicou que as propostas do encontro serão enviadas aos candidatos à Prefeitura de São Paulo.

