“Notícia no Seu Tempo- Especial Mobilidade”: volta às aulas presenciais e o transporte escolar na pandemia

Na edição de hoje (04), o podcast Notícia No Seu Tempo traz o “Especial Mobilidade”, com conteúdos sobre mobilidade urbana. Todos os sábados teremos programas dedicados a este universo. Novidades tecnológicas, informações sobre diferentes tipos de modais e soluções para melhorar a vida do pedestre são alguns dos assuntos que serão abordados.

O setor de transporte escolar foi um dos grandes impactados pela pandemia do novo coronavírus. Com o retorno das aulas presenciais, previsto para 8 de setembro, no Estado de São Paulo, 45 mil trabalhadores se preparam para receber novamente os alunos, seguindo o protocolo de segurança do Ministério da Saúde. Mas há a incerteza sobre a demanda pelo serviço e a crise financeira causada pelos meses em que estiveram parados. Conversamos com Wesley Florêncio, presidente do sindicato dos Escolares. A coordenadora da rede “Mãetorista”, Aida Bárbara, também participa da conversa e fala sobre a expectativa com a reabertura das escolas.

SPOTIFY: OUÇA E ASSINE O NOTÍCIA NO SEU TEMPO

As edições do Notícia no Seu Tempo, podcast publicado de segunda a sábado, estão presentes na plataforma de áudio Spotify. Para ouvir todas elas e passar a seguir as atualizações do programa, basta clicar aqui!

Foto: Clayton Souza/Estadão