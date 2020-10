“Notícia no Seu Tempo-Especial Mobilidade”: os desafios da micromobilidade no Brasil

Na edição de hoje (31), o podcast Notícia No Seu Tempo traz o “Especial Mobilidade”, com conteúdos sobre mobilidade urbana. Todos os sábados teremos programas dedicados a este universo. Novidades tecnológicas, informações sobre diferentes tipos de modais e soluções para melhorar a vida do pedestre são alguns dos assuntos que serão abordados

Micromobilidade. Conversamos sobre o tema com Victor Andrade, coordenador do LABMOB (Laboratório de Mobilidade Sustentável), da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e Clarisse Cunha Linke, diretora executiva do Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento. Eles falam sobre a importância da micromobilidade, trazem um panorama de cidades brasileiras que são exemplos a serem seguidos e analisam o impacto da pandemia do novo coronavírus nesse tipo de deslocamento.

