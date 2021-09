‘Notícia No Seu Tempo’: Esquema de pirâmide financeira se alastra e mobiliza a CVM

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta segunda-feira (06/09/21):

A promessa de alta rentabilidade em prazos curtos tem atraído pequenos investidores para aplicações que, depois, se revelam fraudes, como pirâmides financeiras. As criptomoedas também aparecem no topo da lista. Pesquisa da CVM com vítimas de golpes mostra que esse foi o ativo usado em 43% dos esquemas. A divulgação das fraudes é mais frequente pelo WhatsApp (27,5%), seguido pela divulgação boca a boca (19,7%).

E mais:

Política: Ministros ainda avaliam se devem tomar parte em atos

Metrópole: SP concentra uso de vacina de lotes vetados

Esportes: Clássico sul-americano é suspenso