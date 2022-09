‘Notícia No Seu Tempo’: Esquema no MEC pediu propina dentro de pneu, diz empresário

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta sexta-feira (23/09/22):

O empresário da construção civil Ailson Souto da Trindade afirmou que o então ministro da Educação Milton Ribeiro deu aval para que contratos de obras federais em escolas fossem negociados em troca de propina de R$ 5 milhões para os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura. Ribeiro nega pedido de propina. Santos e Moura não se pronunciaram.

E mais:

Política: FHC pede voto pró-democracia e ciência, mas não menciona Tebet

Economia: Governo bloqueia R$ 2,6 bi em gastos

Internacional: Russos fogem no primeiro dia de convocação de reservistas

Metrópole: Polícia apura esquema de venda de CNHs e prende diretor do Detran-SP

Especial Mobilidade: Os desafios do Brasil para descarbonização no transporte