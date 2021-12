‘Notícia No Seu Tempo’: Esquerdista Gabriel Boric é eleito presidente do Chile

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta segunda-feira (20/12/21):

O esquerdista Gabriel Boric venceu o direitista José Antonio Kast ontem, tornando-se o presidente mais jovem do Chile. Com todas as urnas apuradas, Boric teve quase um milhão de votos a mais do que o seu adversário.

E mais:

Economia: Crise e jogo pela internet fazem crescer apostas em loterias no País

Política: Lula e Alckmin se encontram em SP, com foco em aliança

Metrópole: Técnicos apoiam imunização; Anvisa pede proteção policial

Esportes: Brasil conquista bronze no revezamento 4×200 no Mundial de Abu Dabi