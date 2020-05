‘Notícia No Seu Tempo’: Estados dão reajustes para funcionalismo em meio à crise, governo põe sob sigilo gasto de cartões em aeroportos e covid assusta periferia de SP

Por Adriana Cimino, Alessandra Romano e Gustavo Toledo

Na edição desta segunda-feira (18), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Economia, mesmo em meio à grave crise econômica provocada pela pandemia da covid-19, Estados brasileiros têm concedido reajustes salariais ao funcionalismo público. Os aumentos ocorrem enquanto o presidente Jair Bolsonaro não soluciona o impasse em torno da lei que congela os vencimentos dos servidores. Em Política, com um gasto de cartão corporativo dobrando em relação a anos anteriores, o governo Bolsonaro decidiu esconder até mesmo quanto pagou em taxas de aeroporto na operação que buscou 34 brasileiros de Wuhan, na China, em fevereiro. No caderno Metrópole, na periferia de São Paulo, a covid-19 se torna cada vez mais preocupante ao infectar a população que não tem condições de fazer isolamento social. O aumento de casos da epidemia assusta os médicos de hospitais públicos.