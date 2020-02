‘Notícia No Seu Tempo’: Estados e Municípios querem teto maior para empréstimos; dólar dispara e BC intervém; e o SEXTOU traz dicas pra curtir a folia e a “volta” do doce de leite

*Por Cadu Cortez e Adriana Cimino

Na edição desta quinta-feira (14), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Economia, Governadores e prefeitos de capitais pressionam o ministro Paulo Guedes com o objetivo de obter um limite maior para a contratação de empréstimos com e sem aval da União. A equipe econômica do governo, porém, resiste em ampliar o valor do teto de empréstimos por causa do volume de calotes que teve de assumir nos últimos anos. Em 2019, a União precisou bancar R$ 8,35 bilhões em dívidas não pagas por governos estaduais e municipais. Ainda em Economia, o dólar chegou a R$ 4,38 durante o dia, ontem, e o Banco Central interveio no mercado de câmbio. A cotação ficou em R$ 4,33. Além das incertezas relacionadas ao coronavírus, contribuíram para a disparada da moeda declarações do ministro Paulo Guedes (Economia), que não mostrou preocupação com o dólar valorizado. O presidente Jair Bolsonaro avaliou que o valor está “um pouquinho alto”. E o SEXTOU! traz 43 pacotes para viajar nos dias de folia. Dentro do Paladar, o doce de leite artesanal retorna ao básico e com mais tipos de leite. E no Divirta-se, o carnaval toma ruas de São Paulo a partir deste fim de semana.

