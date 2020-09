‘Notícia No Seu Tempo’: estados fazem campanha para tentar evitar saída da Petrobrás, Pantanal tem rastro de animais queimados e Brasil é país do G-20 com mais morte de covid por milhão

Por Adriana Cimino, Alessandra Romano e Gustavo Toledo

Na edição desta segunda-feira (14), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. No caderno Economia, de saída das Regiões Norte, Nordeste e Sul do País, a Petrobrás enfrenta a resistência dos governos locais à venda de seus ativos. A empresa já anunciou que passará a concentrar investimentos no Rio de Janeiro e em São Paulo, onde está o petróleo do pré-sal. Em Metrópole, fogo que se alastrou pelas matas de várzea e pelos pastos nativos da região do Pantanal tem dizimado cascavéis, sucuris, jacarés e outros animais. Ainda no caderno Metrópole, o Brasil se tornou ontem o país do G20, o grupo das 20 principais economias mundiais, com maior coeficiente de mortalidade por covid-19. Com 613,46 óbitos por milhão de habitantes segundo a OMS, o País superou o Reino Unido e agora ocupa o nono lugar no ranking mundial.