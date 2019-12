´Notícia No Seu Tempo´: Estados pedem antecipação de verba do pré-sal, PF apura casos de desvio e ‘laranjas’ e cubo mágico volta e vira febre

Por Adriana Cimino e Cadu Cortez

Na edição desta segunda-feira (09), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Economia, governadores pediram ao presidente Jair Bolsonaro antecipação do repasse de R$ 5,3 bilhões referentes ao chamado bônus de assinatura pelo megaleilão do pré-sal realizado em novembro. Segundo carta enviada ao Planalto, o recurso é de “inestimável relevância” para o pagamento do 13.º salário do funcionalismo público dos Estados. No caderno de Política, a Polícia Federal já abriu 221 inquéritos neste ano para apurar desvios de recursos públicos para campanhas nas eleições de 2018, sobretudo usando “laranjas”. Os Ministérios Públicos de sete Estados avaliam outros 140 casos. Já em Metrópole, crianças de todas as idades, aprendem pela internet como montar o cubo e espalham a moda entre os amigos. Sucesso nos anos 1980, o brinquedo ressurge em vários formatos. Professores aprovam: eles dizem que o fenômeno é mundial e ajuda na concentração e no raciocínio lógico.

