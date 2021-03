‘Notícia No Seu Tempo’: Estados têm risco de ‘apagão’ de profissionais nas UTIs

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta segunda-feira (29/03/21):

Além das filas por leitos e da escassez de oxigênio e remédios, a falta de profissionais que atuam em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) pressiona hospitais de pelo menos nove Estados. Estima-se que 20 mil dos 543 mil médicos do País trabalhem em UTIs, mas a demanda pode chegar ao dobro disso.

E mais:

Política: Araújo ataca Kátia Abreu e eleva tensão com o Senado

Economia: ‘Pedalada’ no Orçamento deve parar no TCU

Internacional: México revê dados e total de mortes por covid sobe 60%

Esportes: Fifa tenta pôr fim a polêmicas sobre mão na bola

Na Quarentena: Laura Pausini no Oscar