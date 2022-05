‘Notícia No Seu Tempo’: Estatuto da Petrobras pode ser alterado para segurar preços

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quarta-feira (25/05/22):

A orientação para o novo comando da Petrobras – o 4.º no governo de Jair Bolsonaro – é trabalhar para segurar os reajustes de combustíveis e dar mais “previsibilidade” aos preços. O estatuto da petroleira poderá ser mudado para que a União não precise bancar eventuais prejuízos. Um dos objetivos de Bolsonaro é reduzir a frequência dos aumentos. O governo não descarta suspender a paridade de preços com o mercado internacional em períodos de crise.

E mais:

Política: Ato de arrecadação de Bolsonaro teve garimpeiro, lobistas, ruralistas e investigados

Internacional: Atirador mata 18 crianças e dois adultos em escola no Texas

Metrópole: Ação do Bope e de policiais federais deixa 22 mortos na Vila Cruzeiro

Esporte: CBF vai vender helicóptero e avião para investir no futebol

Caderno 2: Tom Cruise estrela ‘Top Gun – Maverick’, sequência de sucesso dos anos 1980