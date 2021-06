‘Notícia No Seu Tempo’: Estiagem deve elevar conta de luz em ao menos 20%, diz Aneel

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quarta-feira (16/06/21):

Em audiência na Comissão de Minas e Energia da Câmara, o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), André Pepitone, afirmou que o reajuste do nível mais alto das bandeiras tarifárias, a vermelha 2, deve ultrapassar os 20%. O porcentual será definido até o fim do mês. Diante da seca histórica nos principais reservatórios das hidrelétricas, o entendimento é de que será preciso aumentar os valores cobrados dos consumidores em virtude do maior uso de usinas térmicas, necessárias para garantir o abastecimento.

E mais:

Economia: Sob pressão de servidor, Câmara discute reforma administrativa

Política: Partidos retomam diálogo por alternativa de centro

Metrópole: Prefeitura de SP escalona vacinação de grupo com mais de 50 e lança “filômetro”

Internacional: Biden e Putin têm hoje reunião histórica

Esportes: Cristiano Ronaldo rejeita Coca-Cola e ações caem