‘Notícia No Seu Tempo’: Estudo indica Ômicron em quase um terço de amostras

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quinta-feira (30/12/21):

Análise feita a partir de 640 exames com resultado positivo para o coronavírus identificou que 31,7% das infecções foram causadas pela variante Ômicron. O estudo do Instituto Todos pela Saúde, em parceria com os laboratórios Dasa e DB Molecular, considerou 30,4 mil testes RT-PCR realizados em 16 Estados de 1.º a 25 de dezembro. Entre os testes positivos, 203 indicaram a presença da Ômicron em SP, RJ, MG, MT, BA, GO, SC e TO. O porcentual da Ômicron em relação às amostras positivas tem subido.

E mais:

Internacional: EUA e Reino Unido têm contágio recorde

Política: Governo libera moradia funcional para ministros e o chefe da AGU

Metrópole: Bahia tem mês mais chuvoso desde 1989 e 136 cidades estão em emergência

Caderno 2: Novo ‘Lições’ tem turma da Mônica na adolescência