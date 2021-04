‘Notícia No Seu Tempo’: EUA adotam corte de emissões de gases de efeito estufa; Brasil revê meta

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta sexta-feira (23/04/21):

Na retomada pelos EUA do protagonismo em temas ambientais, o presidente Joe Biden assumiu ontem, na abertura da cúpula do clima, uma nova e ousada meta: a de reduzir pela metade a emissão de gases do efeito estufa até 2030. O objetivo era pressionar outros dos 40 países que participam do evento a replicar o gesto. Conseguiu concessões de aliados como Japão e União Europeia. Índia e China não assumiram compromissos novos. O presidente Jair Bolsonaro, criticado pela política ambiental de seu governo, adotou tom mais conciliador e tentou passar a imagem de uma gestão comprometida com a preservação das florestas.

E mais:

Política: Maioria do STF valida decisão sobre parcialidade de Moro

Economia: O encontro entre caminhoneiros e o mercado financeiro

Metrópole: Homicídios crescem em seis regiões do Estado de SP

Esportes: O calendário apertado do futebol brasileiro

Na Quarentena: Livro apresenta panorama da literatura russa