‘Notícia No Seu Tempo’: EUA e Europa impõem à Rússia primeira leva de sanções

Em ação coordenada, EUA, União Europeia e Reino Unido aplicaram sanções contra bancos russos, oligarcas e aliados de Vladimir Putin, em resposta à decisão do Kremlin de enviar tropas ao leste da Ucrânia. A punição mais significativa veta o acesso russo ao financiamento de sua dívida soberana – a capacidade do país de emitir dívida para se financiar.

E mais:

Política: Doria admite que pode abrir mão de candidatura à Presidência

Economia: Apesar das turbulências, dólar ignora crise e cai no Brasil

Metrópole: STJ pode impor restrições a tratamentos e medicamentos