‘Notícia No Seu tempo’: EUA matam general do Irã e Trump manda tropas ao Golfo; derrota de Moro no Congresso e primeiro “unicórnio” do ano.

Por Cadu Cortez

Na edição deste sábado (04), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Internacional, poucas horas após ordenar o ataque que matou o general iraniano Qassim Suleimani, em Bagdá, o presidente dos EUA, Donald Trump, enviou ontem 3,5 mil homens à região do Golfo Pérsico para reforçar a segurança de instalações americanas contra uma eventual retaliação do Irã. Embaixadas americanas entraram em alerta. Suleimani era o militar mais graduado do Irã. Em Política, o apoio que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, tinha dentro do Congresso Nacional de deteriorou ao longo do ano, de acordo com levantamento feito pelo Estadão, já que a aprovação do texto-base do pacote anticrime era de interesse do grupo de trabalho que se empenhou nele e alterou radicalmente muitas das propostas de Moro –, há um acúmulo de derrotas, cujo placar ficou mais azedo para o titular da Justiça depois do vazamento de supostas mensagens da Lava Jato. E em Economia, o Brasil já tem o primeiro unicórnio da safra 2020. A startup de compra, reforma e venda de imóveis Loft está avaliada em mais de US$ 1 bilhão. Embora a Loft não confirme o valor, isso faz da empresa o 11º unicórnio brasileiro.

Ouça mais no player abaixo: