‘Notícia No Seu Tempo’: EUA se oferecem para financiar 5G no Brasil, Google é acusado de monopólio e teatro na arena de plástico

Por Adriana Cimino, Alessandra Romano e Gustavo Toledo

Na edição desta quarta-feira (21), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. No caderno Economia, autoridades dos EUA propuseram ao governo brasileiro o financiamento de “qualquer investimento” no setor de telecomunicações do País. A proposta é uma tentativa de barrar a presença da chinesa Huawei no 5G. Ainda em Economia, o Departamento de Justiça dos EUA e advogados-gerais de 11 Estados americanos abriram processo contra o Google. A empresa é acusada de abusar de seu domínio no mercado de buscas. Já em Na Quarentena, peça Protocolo Volpone, da Cia. Bendita Trupe, no Arthur Azevedo, reabre espetáculos presenciais na capital paulista.