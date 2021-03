‘Notícia No Seu Tempo’: EUA veem ameaça global em piora da pandemia no Brasil

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta segunda-feira (08/03/21):

Cientistas e autoridades da área de saúde e do governo americano veem o Brasil como uma ameaça para o mundo por causa do descontrole da propagação da nova variante do Sars-CoV-2 no País. Pesquisadores e autoridades americanas também se preocupam com a lentidão da vacinação no País. Ontem, a média móvel diária de mortes, que leva em consideração os números dos últimos sete dias, chegou a 1.497 e bateu recorde pelo nono dia consecutivo.

E mais:

Política: Ofensiva na Câmara quer afrouxar leis anticorrupção

Economia: Confraria feminina apoia empresárias

Metrópole: Brasil tem média recorde de mortes pelo 9º dia

Internacional: Trumpista vence pregão e blindará carros da PRF

Esportes: Palmeiras vence Grêmio e leva a ‘Tríplice Coroa’

Na Quarentena: ‘Amanhã Eu Vou’, em curta temporada online