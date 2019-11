´Notícia no Seu Tempo´: Evo Morales renuncia na Bolívia, ex-políticos viram lobistas e fotos do Enem vazam nas redes

* Por Adriana Cimino e Alessandra Romano

Na edição desta segunda-feira (11), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Internacional, o presidente da Bolívia, Evo Morales, renunciou ontem ao cargo após pressão das Forças Armadas e de protestos violentos que ocorrem no país há semanas. As manifestações começaram depois que Evo saiu-se vencedor, em outubro, de uma eleição declarada irregular pela Organização dos Estados Americanos (OEA). Ao comentar a renúncia, o presidente Jair Bolsonaro defendeu o voto impresso no Brasil. No caderno de Política, ex-parlamentares têm trocado a política pelo trabalho de abrir as portas do poder à iniciativa privada. “Superlobistas” como o ex-senador Romero Jucá recebem até R$ 150 mil por mês pelo serviço. Em Metrópole, fotos de questões do Exame Nacional do Ensino do Médio (Enem) vazaram ontem nas redes sociais, pela segunda vez nessa edição, depois do início da prova. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, disse que as imagens foram feitas por candidatos, mas minimizou o ocorrido.

