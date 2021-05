‘Notícia No Seu Tempo’: Ex-assessor admite na CPI que governo ignorou Pfizer

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quinta-feira (13/05/21):

O ex-secretário de Comunicação Social da Presidência Fábio Wajngarten admitiu à CPI da Covid que a carta na qual a Pfizer anunciou a disposição de negociar vacinas contra o coronavírus com o Brasil foi enviada ao governo em setembro de 2020 e ficou dois meses sem resposta. Na carta, o CEO da Pfizer, Albert Bourla, alertou que a celeridade nas negociações era “essencial” e “crucial” em razão da alta demanda e do número limitado de doses em 2020. O governo fechou contrato com a Pfizer somente em março.

E mais:

Metrópole: Mortes caem, mas País tem alta de casos de covid

Economia: Decisão do STF derruba 3,4 mil patentes

Internacional: Distúrbios entre judeus e árabes crescem em Israel

Esportes: Olimpíada pode perder estrelas