‘Notícia No Seu Tempo’: Ex-diretor de Saúde é preso acusado de mentir em CPI

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quinta-feira (08/07/21):

O presidente da CPI da Covid, Omar Aziz (PSD-AM), mandou prender o ex-diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, ao final de seu depoimento ontem à comissão do Senado. Aziz alegou falso testemunho de Dias, acusado pelo PM Luiz Paulo Dominguetti de pedir propina em negociação para compra de vacinas contra o novo coronavírus.

E mais:

Metrópole: SP amplia abertura de lojas e escolas

Economia: Empresários se mobilizam contra mudança proposta no IR

Internacional: Assassinato de presidente acirra instabilidade política no Haiti

Esportes: Final da Copa América terá Neymar x Messi pela 5ª vez